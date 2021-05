Calciomercato Juventus, caccia al bomber | Assalto da 60 milioni

Calciomercato Juventus, partita l’operazione restyling: la rivelazione del campionato nel mirino dei Campioni d’Italia

Calciomercato Juventus / Se non sarà una vera e propria rivoluzione in attacco, poco ci manca. Con il futuro di Morata, Dybala e Cristiano Ronaldo in bilico, si preannuncia una sessione estiva nella quale Paratici avrà il suo bel da fare per rimodellare un reparto che ha deluso molto quest’anno. Non sarà facile, sia chiara: il bilancio è inequivocabile, e la qualificazione in Champions League si è fatta più complicata che mai.

Tuttavia, i bianconeri hanno cominciato a sondare il terreno, per non farsi trovare impreparati quando si giungerà al momento topico delle trattive estive: in questo senso, uno dei nomi maggiormente accostati alla Vecchia Signora è Dusan Vlahovic. Il serbo, autore di una stagione che definire fantastica sarebbe solo un eufemismo, fa gola a molti club, italiani e stranieri: rimanendo in Serie A, oltre alla Juve, anche il Milan e la Roma hanno ostentato un certo interesse.