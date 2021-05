Calciomercato Juventus, c’è anche un ex a sorpresa candidato per essere il possibile nuovo allenatore bianconero.

Calciomercato Juventus, incredibilmente vero, i bianconeri si trovano ad un passo dal baratro. Perché questa mancata qualificazione in Champions League sta gravando non poco nel presente, figuriamoci se dovesse essere confermata in futuro. Tutto infatti potrebbe essere ridimensionato, partendo dalla dirigenza, passando per l’allenatore e finendo, ovviamente, sull’organico: la rosa. Proprio per questo motivo se si dovesse, come sembra, ripartire da zero c’è bisogno di esperienza. Tanti nomi accostati alla panchina bianconera, con Allegri sempre in pole per il ritorno, Zidane che deve ancora decidere il futuro e il terzo nome potrebbe, però, essere a sorpresa. Stiamo parlando di Gianpiero Gaperini.

Calciomercato Juventus, nome a sorpresa per la panchina: c’è anche l’ex

Gasperini è infatti un ex bianconero, in passato allenò le giovanili della Juventus ed è anche nato a Grugliasco. Il Gasp è anni che sta portando l’Atalanta ad altissimi livelli e sarebbe pronto a fare il definitivo passo in avanti tornando laddove tutto è incominciato. Nonostante le ancora forti candidature di Allegri e di Zidane, il terzo nome potrebbe essere lui. In passato abbiamo visto come i cosiddetti terzi nomi fossero poi le scelte definitiva, pensiamo a Sarri nel post Allegri.