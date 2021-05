Donnarumma alla Juventus, calciomercato | L’indizio non lascia dubbi

By

Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma: allo Stadium si è visto un gesto che non è passato inosservato. Si tratta di un indizio?

Donnarumma Juventus calciomercato / Juve-Milan di ieri sera ha avuto un sapore speciale per Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe ’99, accostato con veemenza ai bianconeri, si è ritrovato a giocare uno dei match più importanti della sua carriera con una certa dose di pressione addosso. Il suo rinnovo di contratto con il Diavolo è ormai in stand by da mesi, e stando alle ultime indiscrezioni, il suo entourage avrebbe trovato un accordo di massima con la Vecchia Signora, sulla base di un quadriennale a circa 10 milioni di euro a stagione.

Il Milan, dal canto suo, sembra essersi rassegnato a perdere il proprio portiere a zero: Maldini non ha intenzione di ritoccare la sua offerta da 8 milioni annui. Ovviamente, le carte potrebbero essere rimescolate qualora la banda Pioli dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla massima competizione continentale a discapito di Cristiano Ronaldo e compagni: uno scenario che sembra farsi sempre più concreto, a tre giornate dalla fine del campionato. E c’è sempre la variabile Ceferin da non trascurare, con le multe relative al misfatto Superlega che potrebbero portare comunque all’esclusione dalla Champions della Juventus.