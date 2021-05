Calciomercato Juventus, la Lazio va all’assalto di Buffon | L’indizio

Buffon alla Lazio, calciomercato Juventus: Supergigi nel mirino dei biancocelesti? L’indizio arriva dai bookmakers

Calciomercato Juventus Buffon / Il futuro di Gianluigi Buffon è un rebus. A poche ore dall’annuncio delle decisione di lasciare la Juventus, le voci relative alla prossima destinazione di Supergigi si sono rincorse in modo inimmaginabile, catalizzazione l’attenzione mediatica.

Il portierone ha espresso con fermezza la volontà di continuare a giocare, a patto che si trovino soluzioni congeniale ed avventure probanti. Nelle scorse settimane l’Atalanta aveva effettuato alcuni sondaggi per l’estremo difensore, che però non sono andati a buon fine, almeno fino a questo momento.

Un indizio da non trascurare è quello che ci fornisce agipronews.it. L’eventuale trasferimento di Buffon al Genoa è quotato a 7. Ma ciò che suscita maggiore interesse, è la quota relativa all’approdo del portiere alla Lazio, ipotesi che fino a questo momento era da escludere, e che invece è bancata a 8. Più staccato il Parma ( a 12) e l’Atalanta ( a 15).

Calciomercato Juventus, il futuro di Buffon è un rebus

Buffon calciomercato / Insomma, ci sono ancora tanti nubi attorno al futuro di Buffon, che aspettano di essere diradate. Intanto, il “numero uno dei numeri uno” domani partirà titolare contro il Sassuolo, in una gara che i bianconeri non possono permettersi di sbagliare, per non vedere compromesso definitivamente il loro approdo in Champions League.

Buffon avrà il suo filo da torcere con Berardi, Boga e Djuricic del caso, che hanno dimostrato di essere in una forma smagliante, e proveranno a mettere in difficoltà una retroguardia che non è apparsa imperforabile nelle ultime uscite stagionali.