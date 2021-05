Calciomercato Juventus, prezzo dimezzato: affare possibile

Poche settimane e poi prenderà il via il calciomercato della Juventus che porterà ad un rinnovamento e ringiovanimento dell’organico.

Gigi Buffon ha appena annunciato che il suo futuro sarà lontano da Torino, altri giocatori potrebbero andare via quest’estate. Ma è logico che una società ambiziosa come la Juventus cercherà di reperire delle pedine destinate ad essere le colonne della squadra per molti anni. Una di queste potrebbe essere Houssem Aouar, centrocampista del Lione in grande ascesa. Tanta qualità da mettere al servizio della squadra per questo ragazzo classe 1998, destinato ad una grande carriera.

