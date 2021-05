Calciomercato Juventus, senza Champions cambia tutto: chi può partire

Tre partite e poi si capirà quello che potrà essere il prossimo calciomercato della Juventus. Decisiva sarà la classifica finale.

La conquista di un piazzamento per la prossima Champions League passa per la squadra di Pirlo dalle prossime tre gare, quelle contro Sassuolo, Inter e Bologna. Non ci sono dubbi sul fatto che bisognerà vincere per forza di cose questi match, sperando in un passo falso da parte di chi sta davanti. La missione si preannuncia complicata, viste anche le prestazioni di De Ligt e compagni. Le mosse di mercato della Juve passeranno inevitabilmente dal piazzamento che otterrà. Senza la Champions verrebbero a mancare degli introiti economici molto importanti.

