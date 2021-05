Il prossimo calciomercato della Juventus sarà inevitabilmente condizionato dal piazzamento in questo torneo e dalla scelta del tecnico.

La formazione bianconera si avvia alla conclusione della stagione con la consapevolezza di non aver affatto brillato, tutt’altro. E’ a serio rischio la conquista del piazzamento Champions ed è scontato dire che anche le mosse di mercato che saranno effettuate dipenderanno prima di tutto dalla classifica finale. Nessuno vuole immaginare una Juve fuori dalla prossima Champions, ma il rischio che possa verificarsi questa ipotesi è concreto. E potrebbero venire a mancare importanti introiti economici in caso di mancata conquista quantomeno del quarto posto. Poche settimane e poi si capirà anche la questione allenatore.

LEGGI ANCHE –>Isco alla Juventus, che intrigo con la Roma

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, vuole andare via: si è proposto al Barcellona

Calciomercato Juventus, anche Gattuso e Mihajlovic per la panchina

Pirlo è stato confermato fino alla fine della stagione ma le possibilità che possa essere ancora lui l’allenatore della Juventus nel futuro sembrano abbassarsi. Anche la scelta del tecnico è legata al futuro in Europa della Juventus. Zidane rimane il sogno principale, ma il francese – se lascerà il Real Madrid – potrebbe essere tentato da altre prospettive. Come spiega il Corriere dello Sport ci sono altri nomi in ballo. Uno è quello di Simone Inzaghi della Lazio, ma non si escludono nemmeno le ipotesi Gattuso e Mihajlovic. Altre ipotesi da prendere assolutamente in considerazione.