Juventus, la vendetta è servita: la decisione dell’Uefa

Juventus, dalla Spagna sicuri che la Uefa è pronta alla vendetta. In ballo ci sono anche il Real Madrid e il Barcellona. La decisione

Dalla Spagna sono sicuri che la Uefa è pronta alla vendetta nei confronti della Juventus. E non solo, perché in mezzo ci sono anche il Real Madrid e il Barcellona, gli altri due club, insieme a quello guidato a Andrea Agnelli, che ancora non hanno fatto nessun passo indietro rispetto alla Superlega. Una situazione che giorno dopo giorno diventa sempre più calda. Fino a ieri infatti, sono arrivate anche le parole di Gravina, che ha minacciato i bianconeri.

A parlare è stato il direttore di “Ok Diario”, Edoardo Inda, che ha apertamente spiegato che la Uefa sarebbe pronta ad aprire “un fascicolo sanzionatorio per l’espulsione di Real Madrid, Barcellona e Juventus dalle competizioni continentali”. Ovviamente il rischio, oltre ad essere espulsi dalla Champions qualora venisse conquistata, è quello di essere buttati fuori dall’Europa League, almeno quella, la Juventus, è sicura per la classifica di giocarla nella prossima stagione.

