Juventus, Buffon e il sogno Champions | La carica di Supergigi sui social

Il post di Buffon sui social dopo Sassuolo Juventus: il portierone bianconero sprona i suoi compagni in vista del finale di stagione

Sassuolo Juventus Buffon / Anche quest’oggi è stato letteralmente salvifico e provvidenziale. Stiamo parlando di Gigi Buffon, che è riuscito a neutralizzare un rigore che avrebbe potuto incanalare la partita. Dall’alto della sua esperienza, in un periodo così difficile per la Juve, il portierone sprona i suoi compagni in vista delle ultime due partite di campionato, nelle quali Cristiano Ronaldo e compagni cercheranno di acciuffare un piazzamento in Champions League che appare al momento difficile.

A pochi giorni dall’annuncio del suo addio alla Juve, la Vecchia Signora si riscopre ancora Buffon-Dipendente. Un cordone ombelicale che mai si spezzerà: e le parole e la carica di Supergigi sui social lo dimostrano in maniera inequivocabile.