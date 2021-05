Neymar vuole Cristiano Ronaldo. Il messaggio è chiarissimo

Neymar chiama Cristiano Ronaldo al Psg e lo fa esponendosi in prima persona: «Non ho ancora giocato al suo fianco, mi piacerebbe farlo».

«Ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé – ha spiegato Neymar – Ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano Ronaldo». Un sogno costoso quello di Neymar, ma il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, è uno dei pochissimi che potrebbe permetterselo e a proposito di sogni: «Voglio vincere la Coppa del Mondo – ha detto ancora Neymar nel corso della sua intervista -. Questo è sempre stato il sogno più grande nella mia carriera. Ma voglio anche vincere tutti i titoli con il Psg» ha aggiunto.

Neymar e Cristiano Ronaldo

Da settimane ormai, e dopo il ko con il Milan ancora di più, si parla del possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il campione portoghese come noto vorrebbe giocare la Champions League e per farlo in estate potrebbe anche cambiare aria. Per andare dove? Da Parigi Neymar lo chiama e i tifosi francesi già sognano: «Con quale giocatore mi piacerebbe giocare? Voglio giocare con Cristiano Ronaldo». ha confessato infatti il numero 10 brasiliano durante un’intervista a GQ. La Juventus, che vuole cederlo, aspetta l’offerta giusta.