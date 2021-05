Sassuolo-Juventus, i convocati di Pirlo: tutti a disposizione

Tutto pronto per Sassuolo-Juventus, sfida che vedrà questa sera i ragazzi di Pirlo impegnati nella terzultima giornata di serie A.

Non ci sono alternative alla vittoria per una Juve che deve cercare di vincere tutte e tre le rimanenti partite e sperare in un passo falso da parte di chi sta davanti per agguantare la zona Champions. Riuscire ad agguantare quantomeno il quarto posto è diventato l’obiettivo primario da parte di un gruppo che finora ha fallito troppe missioni nel corso del suo cammino in questo campionato. L’ultimo ko con il Milan è di quelli che evidenziano le fragilità di una squadra che non ha convinto sul piano del gioco.

LEGGI ANCHE –>Isco alla Juventus, che intrigo con la Roma