Sassuolo-Juventus probabili formazioni: le scelte di Pirlo

Questa sera alle 20.45 andrà in scena Sassuolo-Juventus, sfida valida per la terzultima giornata del campionato di serie A.

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus deve cercare a tutti i costi di portare a casa la contesa, considerando che si sta giocando un posto nella prossima Champions League. Una missione sicuramente complicata per i ragazzi di Pirlo, che non devono fare calcoli. Devono battere Sassuolo, Inter e Bologna, i prossimi tre avversari, e sperare che chi sta davanti possa commettere un passo falso. I neroverdi di De Zerbi però sono in forma, hanno alle spalle una striscia di risultati importanti e sognano il settimo posto ora nelle mani della Roma.

LEGGI ANCHE –>Isco alla Juventus, che intrigo con la Roma

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, vuole andare via: si è proposto al Barcellona