Calciomercato Juventus, dalla Premier League la proposta allettante. Uno scambio per rinforzarsi sulle fasce.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra la proposta allettante. Uno scambio che farebbe comodo ad entrambi i club. L’Arsenal avrebbe la proposta vincente per convincere i bianconeri. Aaron Ramsey non è più indispensabile e la dirigenza bianconera ha già deciso di voler fare la plusvalenza anche per ammortizzare il suo stipendio, certamente non economico. La proposta è una contropartita che avrebbe decisamente senso per i bianconeri, che stanno cercando un giocatore in quel ruolo. Stiamo parlando di Bellerin, esterno spagnolo difensivo e, all’occorrenza, offensivo, dei Gunners.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: lo scambio che farebbe comodo

Come dicevamo poc’anzi, un giocatore più che duttile ma soprattutto indispensabile. Proprio perché la dirigenza bianconera avrebbe in mente di rinforzarsi nel settore, cercando un profilo d’esperienza e di caratura internazionale. Lo spagnolo ha tutte le caratteristiche del caso e verrebbe offerto in cambio della pedina Aaron Ramsey che ritornerebbe volentieri in Premier League, il club che l’ha consacrato. Un operazione possibile che farebbe contenti entrambi i club. Gli inglesi avrebbe di nuovo un loro pupillo mentre la Juventus un nuovo esterno tecnico da regalare al proprio allenatore.