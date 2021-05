Calciomercato Juventus, i bianconeri non starebbero trattando solo Donnarumma in porta, c’è anche l’argentino.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni non c’è solo il portiere italiano nei desideri della dirigenza dei bianconeri. Un altro nome per i pali potrebbe essere l’inaspettato acquisto post Buffon. Stiamo parlando del giovane Martinez dell’Aston Villa, portiere argentino che ha suscitato l’interesse dei bianconeri e anche del Manchester United. Con l’addio certificato di Buffon e le prestazioni che non sembrano più convincere di Szczesny, ora la Juventus dovrà per forza di cose fare una riflessione per il futuro.

Calciomercato Juventus, non solo Donnarumma: nome a sorpresa

Szczesny non sembra più convincere la società, e per le prossime stagioni si sta pensando alle alternative. Donnarumma il desiderio numero uno ma c’è da tenere in considerazione anche Emiliano Martinez dell’Aston Villa. L’estremo difensore argentino è reduce da una grande stagione con l’Aston Villa ed è già finito nei radar delle big europee, fra queste c’è anche la Juventus.