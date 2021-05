Martinez, chi è il portiere argentino che stuzzica la Juventus

Le prestazioni del portiere argentino Emiliano Martinez non sono passate inosservate. Juventus e Manchester United sul numero uno dell’Aston Villa.

Secondo il media argentino TNT Sports, Juventus e Manchester Utd sono interessate ad Emiliano Martinez. Il portiere argentino ha disputato una grande stagione con l’Aston Villa, imponendosi come uno dei migliori numeri 1 del campionato ed entrando nel giro della nazionale. Si tratterebbe di un’operazione importante, dato che a seconda squadra di Birmingham chiede almeno 30 milioni per il suo pipelet. I bianconeri, però, sono alla ricerca di profili interessanti che esulino dalle solite logiche italiane.

Emiliano Martinez, chi è il portiere che piace alla Juventus

Emiliano Martinez, classe 1992, ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri della Premier League. Ha tutto quel che serve per essere in club ristretto di numeri uno affidabili. Statura, personalità, bravura coi piedi e nelle uscite e solidità tra i pali. E’ la dimostrazione pratica che le grandi carriere si costruiscono anche con pazienza, rispettando le tappe. Ha dimostrato di potersi giocare le proprie chance anche ad alti livelli. In Nazionale c’è già e probabilmente si terrà la maglia da titolare della Seleccion per non lasciarla più.