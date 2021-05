Calciomercato Juventus, grana Dybala | C’è un’ultim’ora

Dybala e la Juventus, calciomercato: ultimissime sul possibile rinnovo dell’attaccante argentino, ieri andato a segno contro il Sassuolo

Dybala Juventus calciomercato / Il suo goal messo a segno contro il Sassuolo ha difatti chiuso la gara del Mapei Stadium, sancendo un’ipoteca su una vittoria importantissima per gli uomini di Andrea Pirlo, che sperano ancora di acciuffare una qualificazione per la prossima Champions League che dopo la debacle contro il Milan si è tremendamente compromessa.

Tuttavia, Dybala sta giocando anche un’altra partita: sul tavolo c’è il rinnovo del contratto in scadenza la prossima estate, che al momento non è stato ancora prolungato. Secondo quanto riportato dall’edizione serale di Sky Sport, non sarebbe stata intavolata alcuna negoziazione ufficiale: nessuna trattativa dunque per il rinnovo della Joya, il cui addio potrebbe diventare sempre più concreto.

L’ex Palermo è stato chiaro: quadriennale a circa 13-14 milioni di euro: prendere o lasciare. Dinanzi a questo aut aut, la posizione dei vertici dirigenziali bianconeri fino ad ora è stata irremovibile: a quelle cifre non si rinnova. Il tempo passa, e una soluzione dovrà essere trovata, anche perché l’attaccante potrebbe andare via il prossimo anno a zero.