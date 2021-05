Calciomercato Juventus, addio Cr7 | L’annuncio dell’agente

Ronaldo prepara le valigie? Calciomercato Juventus, l’agente del calciatore fa chiarezza: ecco le sue parole

Calciomercato Juventus Ronaldo / A tenere banco in casa Juventus è il futuro di Cristiano Ronaldo. Il contratto del portoghese, in scadenza nel 2022, molto probabilmente non sarà rinnovato: ragion per cui l’ipotesi di un suo addio in quest’estate è tornato prepotentemente in auge.

I quasi 31 milioni di euro che il cinque volte pallone d’oro sono una spada di Damocle che sta diventando assolutamente insostenibile per la Vecchia Signora, alle prese con una situazione economica non proprio florida. Sacrificare la sua punta di diamante permetterebbe ai bianconeri di far respirare le proprie casse: ma quale sarà la futura destinazione di Cr7?

