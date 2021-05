Douglas Costa, la Juventus adesso ci crede. Gli sviluppi

Douglas Cota al momento è una situazione da risolvere. Problema (per lui): in un anno al Bayern ha giocato poco e segnato meno. Solo un gol in un 3-1 allo Stoccarda. Problema (per la Juve): Douglas ha un ultimo anno di contratto in bianconero, molto pesante perché non lontano dai sei milioni a stagione. E’ a bilancio per 11 milioni (il contratto scade nel 2022) ma la Juve non farà richieste economiche al Gremio. La questione centrale qui semmai è trovare un accordo che permetta alla Juventus di non fare una minusvalenza. In giornata potrebbero esserci nuovi con- tatti per definire la formula del trasferimento. Il prestito? Possibile ma… non dovrebbe essere questa la soluzione. La strada dovrebbe essere la risoluzione, come accaduto per Higuain. Il 2018, quando quei due decidevano un campionato assieme a Dybala, sembra un’altra vita.