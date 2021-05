Juventus-Inter, i convocati bianconeri: solo una assenza

Tutto pronto ormai per Juventus-Inter, big match della penultima giornata di serie A che si giocherà quest’oggi con fischio d’inizio fissato per le ore 18.

I nerazzurri di Antonio Conte hanno già conquistato lo scudetto, ma non sono a Torino in gita. Lukaku e compagni non hanno staccato la spina, hanno continuato a raccogliere successi anche dopo aver tagliato il traguardo. Ma la Juventus sa benissimo che non ha alternative alla vittoria se vuole ancora sperare nella conquista del quarto posto. I bianconeri non sono padroni del loro destino in questi ultimi 180 minuti. Devono sempre vincere e sperare che chi sta davanti commetta un passo falso.

