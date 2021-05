Calciomercato Juventus, Mihajlovic: “Io in bianconero? Siamo alle solite”

Sono giorni importanti per la Juventus che si avvia a vivere la fase clou della sua stagione. Finale di Coppa Italia e poi l’ultima giornata di campionato.

Alla fine della stagione in corso la dirigenza dovrà decidere le strategie per il futuro e non è da escludere anche che si possa cambiare allenatore, visto che Pirlo in questa stagione non è riuscito a centrare diversi obiettivi dei bianconeri. In caso di mancata conferma, i maggiori indiziati per la panchina della Juventus sono Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Ma nei giorni scorsi anche Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic sono stati accostati ai bianconeri. Proprio l’ex difensore di Inter e Lazio, oggi allenatore del Bologna, ha parlato del suo futuro in questo weekend.

