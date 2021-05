Juventus, stagione no: arriva una delusione per Dybala

La Juventus si prepara al prossimo appuntamento, che la vedrà protagonista mercoledì sera impegnata nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

I bianconeri devono dare il massimo in queste ultime due partite rimaste. Prima appunto la finalissima del Mapei Stadium di giorno 19, quindi l’ultimo match di campionato contro il Bologna. Sfida decisiva per capire se la Juventus riuscirà a strappare in extremis un pass per la prossima Champions League oppure no. Certo è che i ragazzi di Pirlo non saranno padroni del loro destino. In campo si vedrà sicuramente Paulo Dybala. L’attaccante argentino potrebbe vivere le ultime sfide in maglia bianconera. Senza il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, potrebbe essere ceduto in estate.

