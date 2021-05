Juventus-Inter dopo il gol di Lukaku, l’attaccante e Hakimi mimano scherzosamente le manette e la multa per il coprifuoco.

Juventus-Inter, dopo il gol dell’attaccante dell’Inter un’esultanza non è passata inosservata a social e ai tanti tifosi, infatti il belga e il compagno di squadra Hakimi hanno scherzato nell’esultanza mimando le manette e una conseguente multa. Come sappiamo i giocatori, insieme ad altri compagni di squadra, la scorsa settimana sono stati protagonisti di un episodio certamente non piacevole. Entrambi sono infatti stati multati per aver tenuto una festa privata in un hotel. Violate le norme anti Covid, visto l’assembramento di più persone, i due giocatori sono tornati sul fatidico fattaccio e ci hanno scherzato sopra. Un atteggiamento che non è piaciuto ad alcuni tifosi, vista la pandemia mondiale che, purtroppo, ha portato tanti morti a livello mondiale. Pertanto c’è chi si aspetta le dovute sanzioni in merito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’indizio social di Icardi sul suo futuro

Juventus-Inter, polemica per l’esultanza di Lukaku: cosa è successo

Ora c’è chi si aspetta le dovute sanzioni vista la gravità della situazione dove, certamente, non c’è da scherzare più di tanto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tornerà in Italia: braccio di ferro con il Milan

Una leggerezza che potrebbe costare un ulteriore multa ai due giocatori, vista l’esultanza poco consona al momento che tutti noi stiamo vivendo.