Calciomercato Juventus, l’indizio social di Icardi sul suo futuro

Nel prossimo calciomercato la Juventus sembra intenzionata a effettuare diversi movimenti, sia in entrata che in uscita. Con grandi nomi tra i rumors.

Uno di questi riguarda Mauro Icardi. Nelle ultime ore in Francia si era parlato molto della sua volontà di lasciare il Psg alla fine della stagione attuale. L’argentino piace alla Juventus, ma non solo, in serie A ed è scontato dire che questo attaccante nel nostro campionato è uno di quelli che fa la differenza. Lo ha già dimostrato anche in passato. Quali sono i suoi piani per il futuro? A chiarirlo sembra essere stato lui stesso.

