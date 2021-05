Calciomercato Juventus, futuro Kean: spunta l’indizio

Calciomercato Juventus, Moise Kean, obiettivo dei bianconeri, lancia l’indizio sul futuro: la prossima destinazione

Moise Kean è sicuramente un obiettivo della Juve per la prossima stagione. Non ci sono dubbi su questo. La società bianconera sarebbe pronta a riprenderlo. Anche perché alla fine della stagione l’attaccante adesso in forza al Psg tornerà all’Everton per la fine del prestito. Ma in Inghilterra non ci starà ancora per molto.

Il club inglese infatti non ci punterà per la prossima stagione. E si guarda attorno cercando di capire quale società possa essere interessata all’azzurro. Oltre il Psg, che potrebbe decidere di acquistarlo a titolo definitivo, alla finestra rimane anche Fabio Paratici. Anche se ieri la punta che con gli azzurri giocherà l’Europeo ha mandato un indizio sui social.

