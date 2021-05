Coppa Italia, scelta Annalisa per Atalanta-Juventus

Coppa Italia, la Lega ha scelto Annalisa per Atalanta-Juventus. L’artista ligure canterà l’inno di Mameli prima della partita

La scelta quest’anno è ricaduta su Annalisa. La cantante ligure da questo pomeriggio è stata ufficialmente scelta dalla Lega Serie A per cantare l’inno di Mameli prima della gara di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

La gara, come si sa, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà aperta al pubblico. E, per evitare ci possano essere dei problemi come quelli degli internazionali di Roma, quando ad un certo punto il pubblico presente ha dovuto lasciare il Foro Italico per il coprifuoco, il Governo ha appena spiegato che i tifosi potranno godersi fino alla fine lo spettacolo in campo. Non ci sarà bisogno di stoppare nessuna partita insomma, come successo con Sonego a Roma.

