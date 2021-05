Allegri al Real Madrid si porta un ex Juventus. Che sgarbo ad Agnelli

Max Allegri firmerà a breve con il Real Madrid e al Bernabeu porterà Paul Pogba. E’ il nome che ha fatto a Florentino Perez come regalo.

Come riportato dallo stesso portale “Don Balon” la prima richiesta del tecnico italiano sarebbe proprio il centrocampista francaese del Manchester United Paul Pogba. Per lui si tratta di una vecchia conoscenza dopo i trionfi alla Juventus. Sarebbe proprio l’ex bianconero il primo nome della lista per rinforzare il centrocampo del Real Madrid. Massimiliano Allegri è così entrato nel vivo della sua esperienza ai blancos lasciando la Vecchia Signora nel baratro. Colpa, ancora, di Agnelli che ha tergiversato troppo tenendo in sella Andrea Pirlo.

Allegri al Real Madrid, ormai è fatta

Se il futuro di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è sempre molto incerto, gli scenari sono ormai delineati. Tutto sarà più chiaro dopo l’ultima giornata di Liga con i blancos che potrebbe trionfare. L’impresa, però, sarà ardua visto l’Atletico al primo posto al momento. Il candidato numero uno per la successione è il profilo dell’allenatore italiano, Massimiliano Allegri, che avrebbe già una richiesta importante per il presidente Florentino Perez. Un’idea suggestiva con l’ex top player nel mirino del Real.