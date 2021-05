Calciomercato Juventus, non solo Zidane | Super ritorno in panchina

Calciomercato Juventus, nuove voci sul nuovo allenatori: da non scartare l’ipotesi di un clamoroso ritorno

Calciomercato Juventus Pirlo Zidane Ancelotti / Sono ore frenetiche in casa Juventus, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Manca sempre meno al fischio d’inizio del match contro l’Atalanta, gara valida per la finale di Coppa Italia; senza contare poi l’ultima uscita stagionale contro il Bologna, che potrebbe dare l’aritmetica certezza di un approdo in Champions League, qualora gli orobici dovessero fermare il Milan.

Ma intanto, i bianconeri sono impegnati anche in un altro fronte, quello relativo alla successione di Andrea Pirlo, il cui futuro sembra ormai essere compromesso. Le possibilità che il Maestro resti sulla panchina bianconera sono ormai ridotte al lumicino, e la candidatura di Zinedine Zidane prende prepotentemente quota. Tuttavia, quella dell’attuale tecnico del Real Madrid non è il solo profilo seguito con interesse dalla compagine bianconera: gli ultimi rumours riferiscono di un possibile clamoroso ritorno di Carlo Ancelotti.