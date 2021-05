Calciomercato Juventus, firma e annuncio in arrivo nelle prossime ore

Si avvicina la fine della stagione ma si avvicina anche l’inizio del calciomercato estivo che vedrà senz’altro la Juventus grande protagonista.

Ormai è tempo di bilanci. Non ci sono dubbi sul fatto che la squadra bianconera nel corso dell’estate rinnoverà la sua rosa, c’è la necessità di effettuare un ringiovanimento, di trovare delle colonne destinate ad essere perni della squadra del futuro. Arriveranno dunque sicuramente dei volti nuovi e non sono assolutamente da escludere delle cessioni importanti. Molto dipenderà anche dal piazzamento che la squadra riuscirà a conquistare alla fine della stagione. Nel frattempo c’è un elemento sotto contratto con la Juve che sta per trovare una nuova collocazione.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa-Gremio vicini all’accordo

Come dicevamo c’è un movimento di mercato che starebbe per andare in porto in casa bianconera, così come ha rivelato il giornalista Nicolò Schira. Quello legato a Douglas Costa, quest’anno in prestito al Bayern Monaco. L’esterno brasiliano è pronto a tornare in patria dopo non aver convinto in Bundesliga i tedeschi ad esercitare il riscatto.

Paperworks time for #DouglasCosta to #Gremio. #Juventus have done the green light for the termination of the contract. The winger will sign a contract until December 2023. Ready a special official announcement. The deal will be official in the next 48/72 hours. #transfers https://t.co/LynBbWi6x3 — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 17, 2021

Vicina la firma infatti di Douglas Costa per il Gremio, squadra di Porto Alegre. La Juventus avrebbe dato il via libera per la risoluzione del contratto. L’esterno firmerà un contratto fino a dicembre 2023. “L’affare sarà ufficializzato nelle prossime 48/72 ore” si legge su Twitter.