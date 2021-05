Calciomercato Juventus, il giovane brasiliano è uno degli obiettivi dei bianconeri ma ci sarebbe da fare i conti con un’altra big di Serie A.

Calciomercato Juventus, abbiamo visto come negli ultimi tempi la società bianconera sia stata una delle più attive sul mercato giovani. Proprio come il Milan, la Juventus ha messo nel mirino diversi profili già certezze oggi per poi consacrarsi, definitivamente, nel domani. Fra questi c’è anche il brasiliano Kaio Jorge. Il giovane attaccante del Santos, classe 2002, piace molto alla Vecchia Signora ma adesso un’atra big di Serie A sarebbe in pole per l’acquisto del centroavanti.

Calciomercato Juventus, sorpasso sul giovane brasiliano: c’è una novità

Un attacco da rifondare. I bianconeri vorrebbero rinforzarsi laddove quest’anno si sono riscontrati maggiori problemi: l’attacco deve essere rinforzato ma con certezze anche per il domani. Ancora in dubbio le permanenze di CR7 e Dybala e Morata che invece verrà ancora tenuto in prestito per un anno, la Juventus vuole rinforzarsi con profili che siano garanzia per il presente ma anche e soprattutto nel futuro. Uno di questi sembra Kaio Jorge: l’abile centroavanti adesso però sarebbe anche nei piani del Napoli di De Laurentis. Proprio il club partenopeo sarebbe in vantaggio sulle rivali e a confermare questa tesi ci ha pensato un indiscrezione lanciata da ‘La Gazzetta Dello Sport’.