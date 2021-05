Calciomercato Juventus, blitz per Kean | La chiusura è imminente

Kean alla Juventus, calciomercato: il bomber sembra aver scelto la futura destinazione. Ultim’ora clamorosa

Calciomercato Juventus Kean / Accostato a più riprese alla Juventus, il futuro di Moise Kean potrebbe essere nuovamente al Paris Saint Germain. Secondo le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia, infatti, Leonardo sarebbe disposto ad assecondare le richieste dell’Everton, che chiederebbe circa 45 milioni di euro per lasciar partire il bomber, con il quale il Psg sarebbe in procinto di trovare un accordo sulla base di un contratto fino al 2025 a 3 milioni più bonus a stagione.

Offerta, questa, che se dovesse essere confermata, potrebbe rappresentare l’occasione della vita per l’ex Juventus: Paratici, per ovvie ragioni legate al bilancio, non può neanche avvicinarvisi, a meno che non riesca ad inserire nell’affare Rabiot, che pure si sta ben comportando nelle ultime uscite. Insomma, Leonardo sembra aver messo la freccia: Kean si avvicina a grandi passi verso la conferma in quel di Parigi. Il futuro di Icardi, a questo punto, è segnato? Intrecci e rimandi sull’asse Everton-Psg-Juventus.