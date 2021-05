Atalanta-Juventus, la richiesta di Chiellini ai compagni

Alla vigilia di Atalanta-Juventus c’è grande concentrazione in casa bianconera. Davvero importante sarebbe riuscire a portare a casa il trofeo.

Si gioca al Mapei Stadium contro una squadra attrezzata, che non può più essere certo considerata come una sorpresa. L’undici di Gasperini ormai gioca a memoria e può battere chiunque. La Juventus lo sa bene e dovrà giocare una partita praticamente perfetta se vorrà arrivare alla vittoria. Capitan Chiellini ha suonato la carica nella conferenza stampa della vigilia.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cessione in arrivo: spunta l’indizio social

LEGGI ANCHE —->Juventus, addio Ronaldo: colpo di scena in attacco

Atalanta-Juventus, Chiellini chiede attenzione in difesa

“Siamo pronti. Abbiamo grande voglia di vincere questo trofeo, non è sempre scontato arrivare a giocare questa finale. Le ultime due vittorie contro Sassuolo e Inter ci hanno dato una spinta importante. Siamo consapevoli delle difficoltà, giocheremo con entusiasmo e speriamo che questo campo ci porti fortuna come in Supercoppa” sono le parole espresse dal capitano Giorgio Chiellini sul sito della società bianconera. “Loro sono una squadra che riesce a dare molto ritmo, sono arrembanti e fisici. Sarà una gara sulla falsa riga di quella di Bergamo di un mese fa, persa poi nei minuti finali per un tiro deviato. Nelle due sfide stagionali abbiamo fatto delle ottime partite a livello difensivo. Negli ultimi match però abbiamo subito troppi gol, domani dovremo stare attenti” ha detto ancora il difensore, che sicuramente chiederà grande concentrazione ai suoi compagni di squadra.