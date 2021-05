La Juventus del futuro non può rinunciare a loro

Come sarà la Juventus del futuro? E’ questa la domanda che tanti tifosi si fanno pensando a quella che sarà la prossima stagione dei bianconeri.

E’ scontato dire che la prima decisione che dovrà prendere la dirigenza è legata alla scelta dell’allenatore. Se fino a qualche giorno si ipotizzava l’arrivo di uno tra Allegri e Zidane, o magari un nome a sorpresa come quelli di Gattuso e Mihajlovic, adesso non si esclude che possa essere ancora Pirlo a guidare la squadra anche per il prossimo campionato. Il campione del mondo 2006 ha guidato la Juve in una stagione decisamente complicata, il successo in Coppa Italia potrebbe aver rimescolato le carte.

