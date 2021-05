La posizione di Alvaro Morata resta sempre in bilico. L’attaccante non è sicuro di restare alla Juventus e su di lui c’è anche il Barcellona.

Il portale calciomercato.it affronta l’argomento relativo ad Alvaro Morata, come noto in prestito dall’Atletico Madrid e con una situazione tutta da definire. Il giocatore vorrebbe restare e i bianconeri intenderebbero trattenerlo. Per il rinnovo del prestito per un’altra stagione, prima dell’eventuale riscatto, occorre versare ai ‘Colchoneros’ 10 milioni di euro. L’intenzione della Juventus sarebbe chiedere un piccolo sconto sulla cifra pattuita, una richiesta che però l’Atletico non intenderebbe assecondare. Se tornasse a Madrid, sarebbe pronto, secondo il ‘Mundo Deportivo’, a inserirsi il Barcellona. Il giocatore è sempre piaciuto ai blaugrana, in virtù anche dei buoni rapporti del suo agente Juanma Lopez con Alemany e Planes.

Morata, quale futuro?

Non è un mistero che Morata sia probabilmente una delle primissime opzioni per l’attacco della Juventus. Fabio Paratici continua a lavorare sottotraccia per la conferma dell’esperto bomber, che però ha avuto un rendimento altalenante. Prima, però, va risolta la posizione che ha con l’Atletico. Perché se no tutto resta in bilico. Non ci sono certezze sulla sua permanenza dopo il prestito dall’Atletico Madrid della scorsa estate.