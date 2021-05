Depay esce allo scoperto: «Ecco dove andrò a giocare»

Il centravanti del Lione, Memphis Depay, non ha peli sulla lingua e fa drizzare le antenne alla Juventus: «Voglio il meglio per me».

E’ uscito allo scoperto Memphis Depay. Il fuoriclasse del Lione, intervistato da ‘L’Equipe’, non ha lesinato parole e si è esposto suo futuro: «Dovrò dimostrare ai tre o quattro più grandi club europei che posso fare lo stesso con loro. Questo è il mio obiettivo. Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei cinque grandi campionati. Dove sarà, non lo so ancora, non è ancora chiaro, ma questo è il mio obiettivo». Le sue parole hanno drizzato le antenne ai club italiani che sono sulle tracce dell’olandese. Due in particolare modo: la Juventus e l’Inter. I primi cercano un centravanti titolari, i secondi vogliono cautelarsi nel caso uno tra Lukaku e Martinez lasci i nerazzurri.

