Bologna-Juventus si avvicina sempre più. Sarà l’ultima partita della formazione bianconera nel campionato di serie A, decisiva per il piazzamento.

Non ci sono alternative alla vittoria per la squadra di Pirlo, che deve vincere sul campo dei felsinei e sperare che almeno una delle rivali Napoli e Milan non facciano bottino pieno nei loro match. La Juventus insomma non è padrona del proprio destino, deve sperare in un passo falso delle altre. Concentrazione massima e autostima decisamente in risalita dopo il successo a metà settimana contro l’Atalanta nella finale di Coppa Italia.

