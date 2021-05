Calciomercato Juventus, futuro allenatore: le parole di Pirlo

Il calciomercato della Juventus in estate dovrà vedere prima di tutto la scelta della società legata all’allenatore. Pirlo rimarrà o meno al timone della squadra?

Una domanda alla quale occorrerà attendere davvero poco tempo per conoscere la risposta. Allegri, Zidane, Gattuso e non solo, sono questi i nomi che ormai da tempo circolano come suoi possibili successori. Tuttavia la vittoria in Coppa Italia ha senz’altro fatto risalire le quotazioni di Pirlo, che potrebbe anche rimanere alla guida della squadra. L’approdo alla prossima Champions League, che si giocherà negli ultimi 90 minuti, potrebbe essere la chiave per la sua conferma.

