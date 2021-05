Calciomercato Juventus, i piani per l’attacco del futuro

Nel prossimo calciomercato la Juventus pare intenzionata davvero a rinnovare molto il suo attuale organico. Arriveranno rinforzi in tutti i reparti.

Come riporta Tuttosport, a breve inizieranno le grandi manovre per l’attacco. Rimane da capire il futuro di Ronaldo, Dybala e Morata. Quello del portoghese sembra essere legato alla conquista o meno del quarto posto da parte della squadra di Pirlo. Altrimenti potrebbe partire. E come lui Dybala, che pare destinato a lasciare Torino visto che non è arrivato per ora il rinnovo di contratto. Altrimenti ci sarebbe il rischio di perderlo poi a costo zero. Punto interrogativo su Morata: lo spagnolo continuerà a giocare nella Juve o tornerà all’Atletico Madrid?

