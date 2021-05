Calciomercato Juventus, se salta Pirlo è pronto il campione del Mondo per sostituirlo. Ma il nome non scalda il cuore dei tifosi bianconeri

Partiamo da un fatto che è sotto gli occhi di tutti e che potrebbe cambiare in maniera clamorosa il destino di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: con la vittoria della Coppa Italia, che si va ad aggiungere a quella della Supercoppa, il tecnico bianconero ha guadagnato punti agli occhi della società. E, un’eventuale qualificazione in extremis alla prossima Champions League, potrebbe far salire le quotazioni dell’allenatore bresciano. Che spera, e non ne ha proprio mai fatto mistero, in una riconferma.

Che rimane, però, difficile. Anche perché non si può proprio dimenticare il cammino ricco di altri (pochi) e bassi (troppi) della Juventus in questa stagione. Cancellare con la Coppa Italia un percorso che ha portato a giocarsi – e nemmeno essere padroni del propio destino – il quarto posto, non si può proprio. Ovvio che tutte le colpe non possono ricadere su Pirlo. Ma in questi casi è sempre l’allenatore che paga.

