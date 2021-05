Calciomercato Juventus, il portiere può arrivare dalla Premier

Si preannunciano davvero giorni bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. In estate i bianconeri cambieranno diverse pedine.

E qualcuno dovrà per forza di cose arrivare per rimpiazzare Gigi Buffon. Il “secondo” (di lusso) della squadra di Pirlo ha infatti deciso di continuare altrove la sua carriera. A 43 anni ha deciso di lasciare per sempre il bianconero ma probabilmente vestirà i panni di un’altra squadra, in cerca di nuove sfide e sperando magari di conquistare il suo sesto mondiale. La partenza di Buffon lascia dunque un vuoto nell’organico che la dirigenza dovrà colmare per forza di cose, indipendentemente dal futuro in bianconero o meno di Szczesny.

