Calciomercato Juventus, ultim’ora Donnarumma | L’annuncio

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: rivelazione dell’ultimo minuto. Le indiscrezioni sul futuro del portiere si moltiplicano

Calciomercato Juventus Donnarumma / Sebbene il Milan abbia conquistato l’accesso alla prossima Champions League, non è ancora sicuro del fatto che Donnarumma rinnovi il suo contratto in scadenza quest’anno. Tutt’altro: secondo quanto riportato dall’edizione seriale di Sky, trapela un cauto pessimismo sul fronte rinnovo, con il Milan che è costretto a sbrogliare anche la matassa relativa a Calhanoglu, per il quale si sono fatte incessanti le sirene dall’Arabia.

Il Milan non avrebbe nessuna intenzione di ritoccare al rialzo l’offerta contrattuale per Gigio, che si articola in un quadriennale da 8 milioni di euro a stagione: non un centesimo in più. Da parte sua, il classe ’99 è legatissimo all’ambiente e, dipendesse da lui, avrebbe già firmato da un pezzo. Ma, come spesso capita in questo genere di situazioni, la palla ce l’ha il procuratore, e con Mino Raiola la situazione non è mai in stasi completa. Nonostante la Champions, però, il Milan non è disposta ad alzare l’offerta: ci sarebbero stati passi in avanti negli ultimi giorni, ma la situazione non si è ancora sbloccata.