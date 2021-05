Calciomercato Juventus, il domino allenatori parte da Napoli

Finito il campionato, adesso si inizierà a progettare il futuro in casa bianconera. E riguardo il calciomercato della Juventus si attende la decisione più importante.

Parliamo ovviamente di quella legata alla scelta di chi sarà a guidare la squadra nella prossima stagione. Le quotazioni di Pirlo sono in risalita dopo le ultime partite, con la conquista della Coppa Italia e del quarto posto. Che vuol dire piazzamento Champions League e importanti introiti per le casse societarie. Raggiunto in extremis, ok, ma comunque raggiunto. Quindi la conferma dell’attuale allenatore, nonostante i tanti rumors degli ultimi mesi, non è del tutto da escludere. Anche per dare continuità ad un progetto appena iniziato. Il domino degli allenatori in serie A ad ogni modo è già iniziato.

