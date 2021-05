Calciomercato Juventus, futuro Donnarumma | Colpo di scena

Il calciomercato della Juventus è destinato a riservare delle novità alla tifoseria bianconera. C’è voglia di riaprire un nuovo ciclo vincente.

E per aprire un ciclo vincente c’è bisogno di grandi giocatori, di elementi che possano alzare l’asticella della qualità di una squadra. Per la Juventus c’è all’orizzonte un obiettivo importante, che si chiama Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan ha il contratto in scadenza a giugno e dunque a breve si libererà a parametro zero. Il suo futuro verrà sicuramente chiarito prima dell’inizio degli Europei, nei quali sarà chiamato a difendere la porta dell’Italia. Su di lui anche altri grandi club europei e una possibilità di rinnovo con il Milan che adesso è diventata davvero remota. Ecco perché.

