Juventus, caos Superlega: annuncio UFFICIALE | La mossa dell’Uefa

Juventus, la mossa dell’UEFA per contrastare il progetto Superlega: ecco il comunicato ufficiale che in tanti aspettavano

Uefa SuperLega Juventus / Mancava soltanto l’annuncio ufficiale, che non si è fatto attendere: l’Uefa ha aperto un provvedimento disciplinare per gettare luce sulla vicenda Superlega. Non c’è ancora nulla di concreto, ma si dovrà decidere quale pena comminare ai tre club “fondatori” del progetto: Real Madrid, Barcellona e Juventus, ree di aver “remato” contro l’organo direttivo principale del continente, l’UEFA, sul cui sito è possibile leggere il comunicato che notifica quanto anticipato poco prima. Eccone uno stralcio:

“Dando seguito all’investigazione portata avanti dalll’UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors per quanto concerne il cosiddetto “progetto Superlega”, procedimenti disciplinari sono stati aperti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una possibile violazione del quadro giuridico UEFA. Maggiori informazioni saranno rese disponibili dopo le necessarie consultazioni”