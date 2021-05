Calciomercato Juventus, il Milan “silura” Donnarumma | L’annuncio in diretta

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: l’annuncio di Maldini non lascia spazio a dubbi. Ultime ore convulse

Calciomercato Milan Donnarumma / La sessione di calciomercato sta per entrare nel vivo, e già si segnalano le prime notizie bomba. La questione Donnarumma è da tempo al centro dell’attenzione mediatica: il portiere campano classe ’99 ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza quest’estate, preferendo temporeggiare per quanto concerne le proposte di un prolungamento dei vertici dirigenziali del Milan.

Gigio, infatti, ha un accordo di massima con la Juventus, sulla base di un contratto quadriennale a circa 10 milioni di euro più due di bonus a stagione: stipendio che lo renderebbe il secondo calciatore più pagato della rosa, solo dopo Cristiano Ronaldo, ammesso e non concessi che il portoghese resti.