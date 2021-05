Calciomercato Juventus, ha deciso: vuole il bianconero

Calciomercato Juventus, il centrocampista ha deciso e avrebbe già detto alla società di voler lasciare. Vuole solamente il bianconero

Si avvicina il primo colpo di mercato della Juventus. Nelle ore immediatamente successive all’addio ufficiale di Fabio Paratici. La conferma arriva dalle parole del giornalista Momblano, che nel consueto appuntamento con la diretta twitch di Juventus, ha atto il punto sul mercato della Vecchia Signora.

Secondo Momblano infatti, ormai non ci sarebbero più dubbi sul prossimo centrocampista bianconero. Che avrebbe già comunicato al Sassuolo la sua voglia di trasferirsi alla Juventus nella prossima stagione. Manuel Locatelli quindi sarebbe ad un passo dal diventare il metronomo del centrocampo. Un profilo che è evidente piace eccome a Massimiliano Allegri che lì in mezzo ama gente di qualità.

Calciomercato Juventus, Locatelli in arrivo

Prima qualche cessione – se ci si riesce – poi l’annuncio ufficiale di Locatelli. Anche se le cose non dovranno succedere sicuramente con questo ordine. Perché, in ogni caso, qualcuno a centrocampo saluterà per fare spazio a Locatelli, ma anche per andare ad ammortizzare il costo del cartellino del centrocampista che si dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di euro.

Cifra che si può anche recuperare andando a risparmiare su quegli ingaggi pesanti – Rabiot e Ramsey su tutti in mezzo al campo – che pesano sulle casse della società bianconera. Ma senza dubbio ormai per Manuel Locatelli è arrivato l’affondo decisivo. Nelle prossime settimane, forse anche prima dell’inizio dell’Europeo, la trattativa potrebbe avere i crismi dell’ufficialità. Un segnale importante anche per il futuro allenatore. Perché Pirlo ormai è alla porta.