Donnarumma, tre club nel destino. Il portiere sfoglia la margherita

Sono tre le squadre che possono offrire una bozza di accordo a Gianluigi Donnarumma. La Juventus è tra queste, le altre sono Barcellona e Psg

La Repubblica in edicola questa mattina apre così le pagine sportive: «I tormenti di Donnarumma. Non sa dove andare a parare». Dopo essere stato scaricato dal Milan, che ieri ha chiuso l’arrivo in rossonero di Mike Maignan dal Lille, Gigio non ha ancora una nuova squadra in cui andare a giocare. La Juventus deve prima cedere Szczesny, mentre PSG, Real Madrid e Barcellona guardano altrove. Però il portiere della Nazionale italiana aspetta l’affondo deciso di tre club in particolare.

Donnarumma, dove può giocare

Dalla Spagna confermano quest’oggi dei contatti proficui e diretti che ci sono stati anche nelle ultime ore. Ci sono stati tra il presidente Laporta e Mino Raiola per il possibile trasferimento al Barcellona di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto col Milan. La tentazione di mettere sotto contratto Gigio – si legge – cresce negli uffici del Camp Nou. Questo sebbene tutti siano consapevoli che si tratta di un’operazione che va messa in piedi parallelamente a un’importante cessione, quella di Ter Stegen. Le altre due compagini fortemente interessate sono Juventus e Psg.