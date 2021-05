Juventus, grana Superlega: risposta alla UEFA | UFFICIALE il comunicato

Bufera Superlega, annuncio ufficiale della Juventus: ecco la posizione del club bianconero, dopo le ultime vicende

Juventus Superlega Annuncio / Ci si aspettava da tempo l’annuncio ufficiale della Uefa, in merito al “fattaccio” Superlega, e ieri puntualmente è arrivato. Un breve comunicato apparso sul sito ufficiale del massimo organo calcistico europeo, all’interno del quale si notificava la presa al vaglio di una serie di possibile provvedimenti da comminare a Juventus, Real Madrid e Barcellona. Difficile capire quale possa essere la pena, ma intanto è arrivata la risposta dei tre club.

O meglio, è stata la Juventus, tramite il proprio profilo social ufficiale, a prendere per prima una posizione chiara, chiarendo una volta per tutte quelle che sono le proprie intenzioni.

Barcellona, Juventus e Real Madrid confermano il proprio impegno a modernizzare il calcio attraverso un dialogo aperto con la Uefa — JuventusFC (@juventusfc) May 26, 2021

“Un dialogo aperto con la Uefa teso a modernizzare il calcio”: resta da capire se si arriverà allo scontro aperto, oppure si cercherà una mediazione tra le parti, per cercare di evitare per quanto possibile una rottura che sarebbe deleteria per entrambe le parti in causa.