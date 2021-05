Calciomercato Juventus, è ufficiale: Massimiliano Allegri ritorna in bianconero e subentra al posto di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, alla fine ci siamo. Max ritorna in bianconero. L’allenatore toscano è finalmente pronto a ritornare a casa. Girava da giorni la voce del suo ritorno, a contenderselo, sia Juventus che Real Madrid e leggermente defilato l’Inter, che ha salutato giusto ieri Antonio Conte, ma alla fine Allegri ha – nuovamente – scelto la Juventus. Allegri ritorna laddove aveva lasciato, con tanti trofei e due finali di Champions raggiunte. Finalmente è quasi ufficiale e adesso si dovrà ricostruire una squadra che vuole vincere già nell’immediato. Quest’anno i risultati non sono stati soddisfacenti e nonostante i due trofei vinti, i bianconeri vogliono ritornare a competere sia in Europa che in campionato.

Calciomercato Juventus, Allegri sta per firmare: a breve l’annuncio ufficiale

Con Allegri la Juventus ritrova uno degli allenatori più vincenti della recente storia. Proprio alla guida del tecnico toscano, la Juventus in cinque anni ha vinto più di quanto potesse immaginare, raggiungendo ben due finali di Champions. Numeri stellari che confermano la scelta, a questo punto, ovvia. Con Allegri la Juventus ritorna al sicuro, o meglio, con uno degli allenatori più importanti a livello mondiale.