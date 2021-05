Calciomercato Juventus, il ritorno di Allegri e le due paure dei tifosi bianconeri

Il Calciomercato Juventus è caratterizzato dal ritorno di De Sciglio e dalla possiiblità che Allegri tenga Bernardeschi. Tifosi preoccupati.

Il calciomercato Juventus è esploso con la notizia dell’accordo con Allegri. Il tecnico livornese infiamma i sogni dei fan bianconeri che sognano da subito il ritorno alla scudetto. Il problema è che l’Inter parte da un base solida e l’Atalanta non è squadra che ammainerà bandiera con facilità. Ad ogni modo, le richieste del grande Max sono concentrate su centrocampo e attacco. Nel primo caso vorrebbe Locatelli, nel secondo un forte centravanti al posto di Ronaldo alla Vecchia Signora.

A non far dormire sogni tranquilli ai fan di Madama, però, ci sono due calciatori. Sono entrambi due pupilli di Allegri, che potrebbero restare a Torino. Il calciomercato Juventus, infatti, potrebbe regalare sorprese spiacevoli con un ritorno e una riconferma. Nel primo caso la preoccupazione è legata a Mattia De Sciglio. Vorrebbe restare al Lione, ma non ci sono segnali di un riscatto. Il secondo, invece, è Bernardeschi. Ha fallito la sua stagione con i bianconeri e non è la prima. Max potrebbe tenerlo per rilanciarlo e la cosa non piace al pubblico.