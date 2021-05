Calciomercato Juventus, riscatto Morata | Allegri cambia tutto, i dettagli

Morata alla Juventus, calciomercato: lo spagnolo non è stato ancora riscattato dai bianconeri, anche se l’approdo di Allegri è una svolta

Calciomercato Juventus Morata / Il futuro di Alvaro è tutto da scrivere, ma qualcosa sembra essere cambiato rispetto alle ultime settimane. Il sempre più probabile approdo di Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare uno spartiacque anche per il futuro dello spagnolo, che la Vecchia Signora non ha ancora riscattato dall’Atletico Madrid.

Sono ben 45 i milioni che dovrebbero finire nelle casse del club spagnolo, cifra che attualmente la Juve non ha intenzione di versare. Ragion per cui, si potrebbe ragionare sulla possibilità di estendere per un altro anno la durata del prestito, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Con Allegri, Morata ha vissuto alcune delle sue stagioni più prolifiche, soprattutto in campo europeo: i supporters juventini hanno ancora negli occhi i goals al Real Madrid e al Barcellona, oppure la galoppata contro il Bayern Monaco che portò Cuadrado a siglare il momentaneo 2-0.